Frau Jordan stellt gleich

Die Rückkehr

ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 27.09.2023
Folge 4: Die Rückkehr

22 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 6

Die Kartons werden ausgepackt - nun ist es offiziell: Eva Jordan ist wieder im Stadthaus und stellt gleich. Ihr Kollege Philipp ist weiterhin damit beschäftigt seinen guten Ruf wiederherzustellen - das gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Frau Jordan tut alles dafür ihm zu helfen, was wie immer mit viel Witz, Sarkasmus und Humor untermalt wird.

