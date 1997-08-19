Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 11: Das Wunschkind
46 Min.Folge vom 19.08.1997Ab 6
Traute Oellinger ist mit ihrer Schwangerschaft ein hohes Risiko eingegangen. Weil sie unter chronischem Bluthochdruck leidet, ist ihr Kinderwunsch lebensgefährlich. Kurz vor dem Geburtstermin erscheint sie das erste Mal in Merthins Praxis. Der findet ihren Allgemeinzustand so alarmierend, dass er sie sofort in die Klinik einweist. Die überaus attraktive Dominique Hunter erleidet in Merthins Praxis einen Hexenschuss - ausgesprochen ungelegen, denn das Oben-ohne-Modell hat eine wichtigen Termin mit einem weltberühmten Fotografen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 1995 ZDF Enterprises