Frauenarzt Dr. Markus Merthin

Ohr auf Bohnen

HerzfrequenzStaffel 4Folge 9vom 29.07.1997
Folge 9: Ohr auf Bohnen

47 Min.Folge vom 29.07.1997Ab 6

Lena bringt einen Notfall von der Baustelle in Merthins Praxis. Dem polnischen Bauarbeiter Janek wurde ein Ohr abgerissen. In einer Blitzaktion näht Hockendorf es wieder an. Merthin assistiert bei der ungewohnten Operation. Auf Merthins Station müssen sich die Wöchnerinnen erst an den männlichen Gast gewöhnen. Heidi Helfbrod wird von ihrer Schwiegermutter und ihrem Ehemann gedrängt, einer künstlichen Befruchtung zuzustimmen. Die Schwiegermutter selbst will das Kind als Leihmutter austragen. Heidi lehnt zwar ab, doch fühlt sie sich nicht stark genug, dem Wunsch der übermächtigen Schwiegermutter zu widerstehen.

