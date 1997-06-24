Frauenarzt Dr. Markus Merthin
Folge 5: Diagnose: Positiv
Merthin macht sich um Henriette große Sorgen. Alle Untersuchungen bestätigen ihm dasselbe Ergebnis: Henriette ist an Krebs erkrankt. Die Entfernung der Gebärmutter ist unumgänglich. Als Arzt und zugleich als vertrauter Freund gefordert zu sein, belastet Merthin sehr. Die Situation kompliziert sich noch zusätzlich, als Henriettes Lebensgefährte, Dr. Lässig, anreist. Er ist gekränkt, weil Henriette ihren Zustand vor ihm geheim halten wollte. Martha Ruckhaberle ist von dem habgierigen Geschäftsgebaren ihres Freundes Theo angewidert und gibt ihm den Laufpass. Ein spätes Glück gefunden zu haben, glaubt dagegen Merthins neue Patientin Frau Kuster. Sie ist schwanger und will den Vater ihres Kindes heiraten. Doch zuvor soll vom gemeinsamen Geld eine Wohnung gekauft werden. Schwester Almut befürchtet, dass die unscheinbare Frau einem Heiratsschwindler ins Netz gegangen ist.
