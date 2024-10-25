Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 15vom 25.10.2024
Katrin sucht das Gespräch mit Alain, um über die Ergebnisse der Kinderwunschklinik zu sprechen, doch Alain zieht sich zurück. Marco hofft, dass die Paarberatung bei Inga ihm und Jana helfen wird, ihre Beziehung zu retten. Als Jana ihm allerdings die Wahrheit beichtet, ist Marco fassungslos. Vor Gericht verhandelt Maria über das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Kinder Luis und Mia, da deren Mutter Nelly Berger mit ihnen wegen eines Jobangebots ins Ausland ziehen will.

