Für alle Fälle Familie
Folge 9: Zweite Chance
44 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Katrin und Alain wollen privat und geschäftlich voll durchstarten und sind glücklich, dass der befreundete Nachbar Johann ihnen seinen Weinberg zu einem günstigen Preis überlassen will. Doch gerade, als sie mit dem alten Herrn zum Notar fahren wollen, kommt alles anderes als geplant.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH