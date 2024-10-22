Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Familie

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 22.10.2024
Folge 12: Las Vegas Love

45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12

Eine Frau beschuldigt ihren Verlobten Henry des Heiratsschwindels, nachdem sie herausgefunden hat, dass er bereits verheiratet ist. Während Anwalt Chris versucht, Henrys in Las Vegas angetraute Frau ausfindig zu machen, kommen Robert und Chris hinter die wahre Geschichte. Gleichzeitig führen Theos Probleme mit seinem Deutschlehrer zu Spannungen zwischen Inga und Jule, da Jule nicht möchte, dass Inga sich in Theos Erziehung einmischt.

