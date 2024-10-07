Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Neustart

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 07.10.2024
Neustart

NeustartJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 1: Neustart

44 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12

Nach einer gescheiterten Ehe kehrt Jule mit ihrem Sohn Theo in ihre Heimat Sonnenstein zurück, um dort als Familienrichterin einen Neustart zu wagen. Jules erster Fall stellt sie vor ungeahnte Herausforderungen, denn das Ehepaar Breuer beantragt die Scheidung und das, obwohl sie sich noch lieben. An ihrem ersten Abend lernt Jule den charmanten Chris Hartmann kennen, der ihr direkt den Kopf verdreht. Allerdings hat die Sache einen Haken, den Jule zunächst nicht kommen sieht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen