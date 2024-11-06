Zum Inhalt springenBarrierefrei
Für alle Fälle Familie

Die Last der Wahrheit

SAT.1 Staffel 1 Folge 23 vom 06.11.2024
Die Last der Wahrheit

Für alle Fälle Familie

Folge 23: Die Last der Wahrheit

45 Min. Folge vom 06.11.2024 Ab 12

Durch einen glücklichen Zufall kommen sich Theo und Lara wieder näher - bis Laras Vater auftaucht und Theo erstmal abgemeldet ist. Inga versucht, Michaels Vaterschaft vor der Familie zu vertuschen. Alain organisiert eine romantische Aktion, um Katrin aufzumuntern, die wegen des gescheiterten Weinberg-Plans am Boden ist. Derweil vermittelt Robert vor Gericht zwischen einem Ehepaar, das die Ehe annullieren will. Im Gerichtssaal kommen große Geheimnisse ans Tageslicht.

