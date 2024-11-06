Für alle Fälle Familie
Folge 23: Die Last der Wahrheit
45 Min.Folge vom 06.11.2024Ab 12
Durch einen glücklichen Zufall kommen sich Theo und Lara wieder näher - bis Laras Vater auftaucht und Theo erstmal abgemeldet ist. Inga versucht, Michaels Vaterschaft vor der Familie zu vertuschen. Alain organisiert eine romantische Aktion, um Katrin aufzumuntern, die wegen des gescheiterten Weinberg-Plans am Boden ist. Derweil vermittelt Robert vor Gericht zwischen einem Ehepaar, das die Ehe annullieren will. Im Gerichtssaal kommen große Geheimnisse ans Tageslicht.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH