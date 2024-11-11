Für alle Fälle Familie
Folge 26: Unerwarteter Kuss
44 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12
Theo ist enttäuscht, weil er in der Theater-AG nicht den Romeo an Laras Seite spielen darf - doch es kommt zu einer überraschenden Wendung, die alles verändert. Währenddessen stehen Katrin und Alain vor einer wichtigen Entscheidung: Eine künstliche Befruchtung ist ihre letzte Chance, ein Kind zu bekommen. Im Gericht will sich ein Paar scheiden lassen, doch sie hängen in einem Werbevertrag als Weinkönigspaar fest - bis Chris ein cleverer Trick einfällt.
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH