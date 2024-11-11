Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Für alle Fälle Familie

Unerwarteter Kuss

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 11.11.2024
Unerwarteter Kuss

Unerwarteter KussJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 26: Unerwarteter Kuss

44 Min.Folge vom 11.11.2024Ab 12

Theo ist enttäuscht, weil er in der Theater-AG nicht den Romeo an Laras Seite spielen darf - doch es kommt zu einer überraschenden Wendung, die alles verändert. Währenddessen stehen Katrin und Alain vor einer wichtigen Entscheidung: Eine künstliche Befruchtung ist ihre letzte Chance, ein Kind zu bekommen. Im Gericht will sich ein Paar scheiden lassen, doch sie hängen in einem Werbevertrag als Weinkönigspaar fest - bis Chris ein cleverer Trick einfällt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Für alle Fälle Familie
SAT.1
Für alle Fälle Familie

Für alle Fälle Familie

Alle 1 Staffeln und Folgen