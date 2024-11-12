Für alle Fälle Familie
Folge 27: Das Tennisdrama
44 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12
Bei einer Weinlese erinnert Marco Jule an frühere Zeiten und einen Kuss, was auch bei ihr vergessene Erinnerungen weckt. Auch Theo hilft bei der Lese und träumt verliebt von Lara - bis er befürchten muss, dass diese sich in eine riskante Situation begibt. Derweil streitet im Gericht ein Ex-Paar über die Tenniskarriere seiner Tochter. Während der überambitionierte Vater die Tochter in einen Kader stecken will, ist die Mutter strikt dagegen. Doch was ist das Beste für das Kind?
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH