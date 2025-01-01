Für alle Fälle Familie
Folge 39: Der Pakt
45 Min.Ab 12
Die Verhandlung über das Aufenthaltsbestimmungsrecht für Tochter Lilly wird für Marco zum Fiasko, denn Chris vertritt Jana und lässt ihn vor Gericht schlecht dastehen. Derweil beobachtet Daniel, wie Bella in der Weinbar mit einem Fremden flirtet und wird ziemlich eifersüchtig. Im Gericht streiten sich zwei Eltern, die vor 20 Jahren entschieden haben, zusammen ein Kind zu bekommen, wenn sie später noch solo sind. Doch wer hat nun Anspruch auf das Sorgerecht?
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH