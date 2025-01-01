Für alle Fälle Familie
Folge 58: Wer bin ich?
44 Min.Ab 12
Am Gericht versucht Maria ihrer Tante Luise dabei zu helfen, einen Platz im Seniorenheim zu bekommen, allerdings scheint die Lage aussichtslos zu sein. Bei den Batmas bringt ein kreativer Wettbewerb die Familie enger zusammen - nur Ingas Abwesenheit hinterlässt eine schmerzliche Lücke. Als dann auch Daniel mit gepackter Tasche aufbricht, um erneut in See zu stechen, unternimmt Katrin einen letzten Versuch, ihn in Sonnenstein zu halten. Wird es ihr gelingen?
Für alle Fälle Familie
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH