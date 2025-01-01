Für alle Fälle Familie
Folge 59: Aus der Traum
44 Min.Ab 12
Daniels Entscheidung in Sonnstein zu bleiben, sorgt für viel Neugier, doch nicht alle reagieren so positiv, wie er es sich erhofft hatte. Am Gericht bemüht sich Robert um eine Einigung zweier Schwestern, die sich auf Grund eines gemeinsam kreierten Eises zerstritten haben. Unterdessen wird es ernst für Jule, als Maria sie ans Gericht zitiert: Wie wird ihre berufliche Zukunft aussehen?
Genre:Soap, Drama
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Bavaria Fiction GmbH