Für alle Fälle Familie

Intuition

SAT.1Staffel 1Folge 60
Intuition

IntuitionJetzt kostenlos streamen

Für alle Fälle Familie

Folge 60: Intuition

44 Min.Ab 12

An ihrem ersten Tag zurück am Gericht läuft Jule direkt Chris über den Weg. Doch was für ihn als freudige Begegnung beginnt, entpuppt sich bald als Vorbote eines wahren Pechtages. Lara gesteht Theo ihr Geheimnis, dass sie seit ihrer Ankunft mit sich rumträgt und die beiden schließen einen radikalen Plan, damit sie auch in Zukunft zusammenbleiben können.

Für alle Fälle Familie
SAT.1
