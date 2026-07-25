ÖFB-Cup: Highlights 1. RundeJetzt kostenlos streamen
Fußball: ÖFB-Cup
Folge 163: ÖFB-Cup: Highlights 1. Runde
17 Min.Folge vom 25.07.2026
WSG Tirol startet spektakulär in den Cup | Rieder werden Favoritenrolle gerecht | Der WAC besteht erstes Cup-Spiel | Klagenfurt siegt im Kärntner-Duell knapp | Dramatische Nachspielzeit für Blau-Weiß Linz | Voitsberg liefert Torfestival | Ergebnisse der ersten Cup-Runde
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