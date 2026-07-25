ÖFB-Cup: 1. Runde KonferenzJetzt kostenlos streamen
Fußball: ÖFB-Cup
Folge 164: ÖFB-Cup: 1. Runde Konferenz
223 Min.Folge vom 25.07.2026
Von der 1. Runde des ÖFB-Cups zeigte ORF Sport + folgende Partien in einer Konferenzschaltung: Oberwart – Red Bull Salzburg, Wacker Innsbruck – Reichenau-Innsbruck und Kalsdorf – LASK.
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