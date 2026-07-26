ÖFB-Cup: SV Wienerberg 1921 - SK Rapid aus WienJetzt kostenlos streamen
Fußball: ÖFB-Cup
Folge 169: ÖFB-Cup: SV Wienerberg 1921 - SK Rapid aus Wien
145 Min.Folge vom 26.07.2026
Rapid müht sich lange gegen Wienerberg und kann erst gegen Ende der ersten Hälfte in Führung gehen. In der zweiten Hälfte spielt Rapid effizienter und steigt mit 3:0 verdient in die zweite Cup-Runde auf.
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