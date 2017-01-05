Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo 360°

ProSieben MAXX
Folge vom 05.01.2017
Folge vom 05.01.2017: Die skurrilsten und spannendsten Orte Asiens

112 Min.
Ab 12

Spannendes Wissen, überraschende Fakten, faszinierende Bilder: "Galileo 360°" zeigt actiongeladene spektakuläre Geschichten rund um ein Thema. Vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit dem teuersten Steak New Yorks und den wildesten Achterbahnen bis hin zu den riskantesten Flugmanövern rund um den Globus. Das Wissensmagazin mit Funda Vanroy gewährt einen intensiven und facettenreichen Überblick in bester "Galileo"-Manier. So macht Wissen Spaß!

