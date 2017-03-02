Galileo 360°
Folge vom 02.03.2017: Wildes Wasser
110 Min.Folge vom 02.03.2017Ab 12
Ohne Wasser kann es auch kein Leben geben - so viel steht fest. Doch hinter der lebensnotwendigen Ressource steckt noch viel mehr als wir bisher gedacht hätten! In dieser Folge von "Galileo 360°" dreht sich alles rund um das Thema "Wildes Wasser": Was kann man machen, wenn man in einen reißenden Gebirgsbach fällt und was passiert eigentlich, wenn man einen Bauchklatscher macht? Funda Vanroy liefert die Antworten!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben