Galileo 360°
Folge vom 20.04.2017: Crazy Homes
46 Min.Folge vom 20.04.2017Ab 12
"Zeig mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist" - so lautet ein bekanntes Sprichwort. Doch was, wenn Menschen in einer luxuriösen Höhlenwohnung leben? Oder in einer Roboter-Wohnung mit beweglichen Möbeln? "Galileo 360°" reist auf der Suche nach skurrilen Eigenheimen durch die ganze Welt.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben