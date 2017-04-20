Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galileo 360°

Crazy Homes

ProSieben MAXXFolge vom 20.04.2017
Crazy Homes

Crazy HomesJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 20.04.2017: Crazy Homes

46 Min.Folge vom 20.04.2017Ab 12

"Zeig mir, wie du wohnst, und ich sage dir, wer du bist" - so lautet ein bekanntes Sprichwort. Doch was, wenn Menschen in einer luxuriösen Höhlenwohnung leben? Oder in einer Roboter-Wohnung mit beweglichen Möbeln? "Galileo 360°" reist auf der Suche nach skurrilen Eigenheimen durch die ganze Welt.

Alle verfügbaren Folgen