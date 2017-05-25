Galileo 360°
Folge vom 25.05.2017: Heute: "Crazy Rekorde 2"
46 Min.Folge vom 25.05.2017Ab 12
"Galileo 360°" zeigt actiongeladene spektakuläre Geschichten rund um ein Thema. Das Wissensmagazin mit Funda Vanroy gewährt einen intensiven Überblick in bester "Galileo"-Manier.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
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