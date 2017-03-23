Galileo 360°
Folge vom 23.03.2017: Crazy Nature
Folge vom 23.03.2017
Ein haiverseuchter Strand in Brasilien, der dickste Baum der Welt oder der heißeste Ort im Death Valley - im heutigen Galileo 360° Ranking Spezial dreht sich alles rund um das Thema "Crazy Nature". Moderatorin Funda Vanroy präsentiert in einem spannenden Countdown die verrücktesten Phänomene und Schauspiele unserer Natur.
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
12
