ProSieben MAXXFolge vom 23.03.2017
Folge vom 23.03.2017: Crazy Nature

111 Min.Folge vom 23.03.2017Ab 12

Ein haiverseuchter Strand in Brasilien, der dickste Baum der Welt oder der heißeste Ort im Death Valley - im heutigen Galileo 360° Ranking Spezial dreht sich alles rund um das Thema "Crazy Nature". Moderatorin Funda Vanroy präsentiert in einem spannenden Countdown die verrücktesten Phänomene und Schauspiele unserer Natur.

