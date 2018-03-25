Ranking Spezial - Crazy RussiaJetzt kostenlos streamen
Galileo 360°
Folge vom 25.03.2018: Ranking Spezial - Crazy Russia
47 Min.Folge vom 25.03.2018Ab 12
Heute dreht sich alles um das geheimnisvolle Russland. In Nowosibirsk gibt es einen Friseursalon, in dem sich die Kunden in Lebensgefahr begeben. In diesem Laden werden die Haare nämlich mit der Axt geschnitten - Styling mit Nervenkitzel! Außerdem führt die Reise in die sibirische Stadt Mimy, in der es eine der größten Diamantenminen der Welt gibt und zu Jurji und Svetlana, die mit einem Bären unter einem Dach wohnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben