ProSieben MAXXFolge vom 09.02.2017
111 Min.Folge vom 09.02.2017Ab 12

Sie balancieren ungesichert in 3.500 Metern Höhe, sie sammeln an Steilwänden im Himalaya den wertvollsten Honig der Welt, sie rücken zur Notfallentbindung an, wenn die werdende Mama im Stau feststeckt - aber wer kann sich den ersten Platz im Ranking um die "Tough Guys" sichern? Moderatorin Fundy Vanroy hat die Antwort bei "Galileo 360 Grad Ranking Spezial".

