Galileo 360°

Crazy Countries

ProSieben MAXX
Folge vom 11.05.2017
Crazy Countries

Crazy CountriesJetzt kostenlos streamen

Galileo 360°

Folge vom 11.05.2017: Crazy Countries

45 Min.
Ab 12

Spannendes Wissen, überraschende Fakten, faszinierende Bilder: "Galileo 360°" zeigt actiongeladene spektakuläre Geschichten rund um ein Thema. Vom Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit dem teuersten Steak New Yorks und den wildesten Achterbahnen bis hin zu den riskantesten Flugmanövern rund um den Globus. Das Wissensmagazin mit Funda Vanroy gewährt einen intensiven und facettenreichen Überblick in bester "Galileo"-Manier. So macht Wissen Spaß!

