ProSieben MAXXFolge vom 02.03.2017
Folge vom 02.03.2017: Wildes Wasser

110 Min.Folge vom 02.03.2017Ab 12

Ohne Wasser kann es auch kein Leben geben - so viel steht fest. Doch hinter der lebensnotwendigen Ressource steckt noch viel mehr als wir bisher gedacht hätten! In dieser Folge von "Galileo 360°" dreht sich alles rund um das Thema "Wildes Wasser": Was kann man machen, wenn man in einen reißenden Gebirgsbach fällt und was passiert eigentlich, wenn man einen Bauchklatscher macht? Funda Vanroy liefert die Antworten!

