Galileo Kids
Folge vom 01.04.2025: Galaktisch gute Geniestreiche
26 Min.Folge vom 01.04.2025
In Cosmos' gestrandetem Ufo dreht sich heute alles um Erfindungen. Das schlaue Alien entwickelt eine Maschine, die alles in ihr Gegenteil verwandelt. Zudem erklären Vince und Cosmo, wie das erste Pflaster entstanden ist und wer das meistverkaufte Spielzeug der Welt, den Rubik's Cube, erfunden hat.
Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Copyrights:© ProSieben