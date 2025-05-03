Galileo Kids
Folge vom 03.05.2025: Ein Fall für Detektiv Cosmo
26 Min.Folge vom 03.05.2025
Bei Vince und seinem außerirdischen Freund Cosmo geht es heute um Verbrechen. Welchem mysteriösen Fall ist Detektiv Cosmo auf der Spur? Wie erschnüffeln Polizeihunde Handys und bringen so Gangster hinter Gitter? Und mit welchen coolen Tricks bringt ein Ladendetektiv Diebe zur Strecke?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben