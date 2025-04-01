Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenFolge vom 01.04.2025
26 Min.Folge vom 01.04.2025

Im gestrandeten Raumschiff von Cosmo dreht sich heute alles um das Thema Feuer. Mit welchen coolen Tricks löschen Aliens Flammen? Warum springen in den USA die Smokejumper mitten in Waldbrände? Und wer von den jungen Zuschauer:innen hat das Zeug zum Feuerwehrmann? Vince und der schlaue Außerirdische beantworten all diese Fragen.

