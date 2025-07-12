Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Kids

Galileo Kids: Schokolade aus dem All!

ProSiebenFolge vom 12.07.2025
Galileo Kids: Schokolade aus dem All!

Galileo Kids

Folge vom 12.07.2025: Galileo Kids: Schokolade aus dem All!

26 Min.Folge vom 12.07.2025

Vince und Cosmo beschäftigen sich heute mit Cosmo-Lade - doch nur Cosmos Oma kennt das richtige Rezept! Außerdem: Vince war bei der Kakao-Ernte dabei und wir erfahren, wie Schokolade sogar richtig gesund sein kann.

