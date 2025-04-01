Zum Inhalt springenBarrierefrei
Galileo Kids

Dem Schatz auf der Spur

Folge vom 01.04.2025
26 Min.Folge vom 01.04.2025

Bei Vince und seinem außerirdischen Freund Cosmo dreht sich heute alles um die Schatzsuche. Wo hat das schlaue Alien wohl einen Schatz versteckt? Vince begibt sich auf eine aufregende Suche. Die jungen Zuschauer:innen erfahren zudem, wie man Schatztaucher wird und ob es möglich ist, Gold zu finden.

