Beinkraft statt Blaulicht: Die Fahrrad-Cops von BerlinJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 26.08.2026: Beinkraft statt Blaulicht: Die Fahrrad-Cops von Berlin
48 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Deutschlandweit setzt die Polizei immer häufiger auf Fahrräder statt auf PS-starke Streifenwagen - ein Job, der weit mehr als nur eine gute Kondition erfordert. Erstaunlicherweise sind die Beamten auf dem Rad oft sogar schneller als ihre Kollegen im Auto. "Galileo"-Reporter Matthias Fiedler hat eine Fahrrad-Einheit zwei Tage lang in ihrem rasanten Alltag begleitet.
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen