Only in New York: Funkelnder Traum und brutale RealitätJetzt kostenlos streamen
Galileo
Folge vom 12.08.2026: Only in New York: Funkelnder Traum und brutale Realität
49 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Es gibt auf der Welt wohl keine Stadt mit so viel Strahlkraft wie New York - und das, obwohl hier Glamour und Gefahr oft nur ein paar Blocks voneinander entfernt liegen. "Galileo" nimmt den Zuschauer mit auf die "Billionaire's Row", lernt die Geschichte der berüchtigten "Schmutzwasser-Hotdogs" kennen und wagt sich in die gefährlichste Gegend der Bronx. Was hat es mit dem berühmten Gullidampf auf sich und wie wurde ein Einwanderer mit seinen Tacos zum Kultstar?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation, Nachrichtenmagazin, Bildungsfernsehen
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen