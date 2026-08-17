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Galileo

Aldi-Hype in den USA

ProSiebenFolge vom 17.08.2026
Aldi-Hype in den USA

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Galileo

Folge vom 17.08.2026: Aldi-Hype in den USA

48 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

In Deutschland ist Aldi Alltag, doch in den USA hat sich der Discounter zu einem Popkultur-Phänomen entwickelt. Amerikaner campen für Neueröffnungen, jagen limitierte "Finds" im legendären "Aisle of Shame" und tragen stolz Aldi-Merch. Was steckt hinter dieser verrückten Aldi-Manie und warum verwandelt sich der deutsche Billig-Laden in den USA zu einem Kult-Event, das sich anfühlt wie Disneyland?

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