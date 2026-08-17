Galileo
Folge vom 17.08.2026: Aldi-Hype in den USA
48 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12
In Deutschland ist Aldi Alltag, doch in den USA hat sich der Discounter zu einem Popkultur-Phänomen entwickelt. Amerikaner campen für Neueröffnungen, jagen limitierte "Finds" im legendären "Aisle of Shame" und tragen stolz Aldi-Merch. Was steckt hinter dieser verrückten Aldi-Manie und warum verwandelt sich der deutsche Billig-Laden in den USA zu einem Kult-Event, das sich anfühlt wie Disneyland?
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Genre:Wissenschaft
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2019-2026: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen