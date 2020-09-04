Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 04.09.2020: Im versunkenen Garten
20 Min.Folge vom 04.09.2020
Im Garten von Alex und Ruth haben Unkraut und Wurzeln die Führung übernommen. Landschaftsdesignerin Sara räumt auf und gestaltet eine tiefergelegte Sitzfläche sowie einen Essbereich. Eine Feuerstelle lädt zu gemütlichen Abenden im Freien ein.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.