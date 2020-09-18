Gartenglück mit Sara Bendrick
Folge vom 18.09.2020: Im Gothic-Country-Garten
20 Min.Folge vom 18.09.2020
Maggie und Michael setzen kaum einen Fuß in ihren Garten. Landschaftsdesignerin Sara will das ändern und macht sich an die Verschönerung der Grünfläche: Sie errichtet einen überdachten Essbereich sowie einen kuscheligen Lounge-Bereich rund um die Feuerstelle.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.