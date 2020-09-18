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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Gothic-Country-Garten

HGTVFolge vom 18.09.2020
Im Gothic-Country-Garten

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 18.09.2020: Im Gothic-Country-Garten

20 Min.Folge vom 18.09.2020

Maggie und Michael setzen kaum einen Fuß in ihren Garten. Landschaftsdesignerin Sara will das ändern und macht sich an die Verschönerung der Grünfläche: Sie errichtet einen überdachten Essbereich sowie einen kuscheligen Lounge-Bereich rund um die Feuerstelle.

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