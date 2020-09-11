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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Garten für eine Brautparty

HGTVFolge vom 11.09.2020
Im Garten für eine Brautparty

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 11.09.2020: Im Garten für eine Brautparty

20 Min.Folge vom 11.09.2020

Shawn ist seit Kurzem stolzer Hausbesitzer. Er hat seiner Schwester Jade angeboten, ihre Brautparty in seinem Garten zu feiern und Landschaftsdesignerin Sara Bendrick gebeten, den Garten in Form zu bringen. Die Gäste dürfen sich auf einen tiefergelegten Sitzbereich, eine Lounge-Area mit Bar und sogar auf ein Freiluftkino freuen.

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