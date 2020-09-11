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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Obst- und Gemüsegarten

HGTVFolge vom 11.09.2020
Im Obst- und Gemüsegarten

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 11.09.2020: Im Obst- und Gemüsegarten

20 Min.Folge vom 11.09.2020

Jodi und ihr Freund Ryan haben viel Zeit und Geld in die Gestaltung ihres Hauses gesteckt, den Garten aber vernachlässigt. Landschaftsdesignerin Sara ist begeistert von dem Grapefruit-Baum, der sich im Garten befindet und verschönert den Rasen rund um den Baum. Außerdem baut sie einen Essbereich und einen Whirlpool ein.

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