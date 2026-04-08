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Gartenkult

GartenKULT: Der essbare Garten

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 08.04.2026
GartenKULT: Der essbare Garten

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Folge 3: GartenKULT: Der essbare Garten

26 Min.Folge vom 08.04.2026

Selbstversorgung liegt im Trend: Immer mehr Menschen bauen Obst und Gemüse im eigenen Garten oder am Balkon an. In „GartenKULT“ zeigen Josef Starkl und Katharina Gritzner, wie man den Garten richtig gestaltet und mit einfachen DIY-Tipps zu einer erfolgreichen Ernte kommt. Bildquelle: ORF/STARKL!film

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