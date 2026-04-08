GartenKULT: Der essbare GartenJetzt kostenlos streamen
Gartenkult
Folge 3: GartenKULT: Der essbare Garten
26 Min.Folge vom 08.04.2026
Selbstversorgung liegt im Trend: Immer mehr Menschen bauen Obst und Gemüse im eigenen Garten oder am Balkon an. In „GartenKULT“ zeigen Josef Starkl und Katharina Gritzner, wie man den Garten richtig gestaltet und mit einfachen DIY-Tipps zu einer erfolgreichen Ernte kommt. Bildquelle: ORF/STARKL!film
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