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Gartenkult

GartenKULT: Der smarte Garten

ORF IIIStaffel 1Folge 8vom 16.04.2026
GartenKULT: Der smarte Garten

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Folge 8: GartenKULT: Der smarte Garten

25 Min.Folge vom 16.04.2026

Wie kann man einen Garten oder Balkon clever, schnell und einfach gestalten, ohne lange auf ein imposantes Ergebnis zu warten? Dieser Herausforderung stellen sich Gartenprofi Josef Starkl und Moderatorin Katharina Gritzner in einer neuen Folge von „GartenKULT“. Mit Tipps, Tricks und praktischen Helfern technischer Natur gelingt es ihnen, ohne viel Mühe eine Wohlfühloase zu erschaffen. Bildquelle: ORF/STARKL!film

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