GartenKULT: Der smarte GartenJetzt kostenlos streamen
Gartenkult
Folge 8: GartenKULT: Der smarte Garten
25 Min.Folge vom 16.04.2026
Wie kann man einen Garten oder Balkon clever, schnell und einfach gestalten, ohne lange auf ein imposantes Ergebnis zu warten? Dieser Herausforderung stellen sich Gartenprofi Josef Starkl und Moderatorin Katharina Gritzner in einer neuen Folge von „GartenKULT“. Mit Tipps, Tricks und praktischen Helfern technischer Natur gelingt es ihnen, ohne viel Mühe eine Wohlfühloase zu erschaffen. Bildquelle: ORF/STARKL!film
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