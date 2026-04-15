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Gartenkult

GartenKULT: Der Kreativgarten

ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 15.04.2026
GartenKULT: Der Kreativgarten

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Folge 6: GartenKULT: Der Kreativgarten

26 Min.Folge vom 15.04.2026

Im Garten wird Kreativität großgeschrieben: Mit einfachen Materialien entstehen praktische und dekorative Ideen. Gartenprofi Josef Starkl und Moderatorin Katharina Gritzner zeigen in "GartenKULT“ clevere, kostengünstige Tipps zum Nachmachen. Bildquelle: ORF/STARKL!film

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