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Gartenkult

GartenKULT: Der gesunde Garten

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 14.04.2026
GartenKULT: Der gesunde Garten

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Folge 4: GartenKULT: Der gesunde Garten

26 Min.Folge vom 14.04.2026

Die Sendung zeigt, wie man biologisches Gemüse erfolgreich selbst anbaut. Gartenprofi Josef Starkl und Moderatorin Katharina Gritzner erklären, welche Pflanzen zusammenpassen, wie viel Dünger nötig ist und geben praktische Tipps für einen gesunden, ertragreichen Garten. Bildquelle: ORF/STARKL!film

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