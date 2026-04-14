GartenKULT: Der gesunde GartenJetzt kostenlos streamen
Gartenkult
Folge 4: GartenKULT: Der gesunde Garten
26 Min.Folge vom 14.04.2026
Die Sendung zeigt, wie man biologisches Gemüse erfolgreich selbst anbaut. Gartenprofi Josef Starkl und Moderatorin Katharina Gritzner erklären, welche Pflanzen zusammenpassen, wie viel Dünger nötig ist und geben praktische Tipps für einen gesunden, ertragreichen Garten. Bildquelle: ORF/STARKL!film
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