Geheime Nazi-Expeditionen: Der Heilige GralJetzt kostenlos streamen
Geheime Nazi-Expeditionen
Folge vom 04.08.2026: Geheime Nazi-Expeditionen: Der Heilige Gral
43 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Die Nationalsozialisten setzten alles daran, die Bevölkerung zu manipulieren. Ein wichtiger Teil ihrer Propaganda bestand darin, geschichtliche Mythen aufzugreifen und ihrer Ideologie entsprechend auszulegen. Der Heilige Gral, ein sagenumwobenes Artefakt, war eines jener Relikte, die Heinrich Himmler unbedingt finden wollte. Sein Plan war es, den Gral als Quelle der Macht zu nutzen, um das Dritte Reich weiter zu stärken.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: welt