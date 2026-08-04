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Geheime Nazi-Expeditionen

Geheime Nazi-Expeditionen: Der Heilige Gral

WELTFolge vom 04.08.2026
Geheime Nazi-Expeditionen: Der Heilige Gral

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Geheime Nazi-Expeditionen

Folge vom 04.08.2026: Geheime Nazi-Expeditionen: Der Heilige Gral

43 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Die Nationalsozialisten setzten alles daran, die Bevölkerung zu manipulieren. Ein wichtiger Teil ihrer Propaganda bestand darin, geschichtliche Mythen aufzugreifen und ihrer Ideologie entsprechend auszulegen. Der Heilige Gral, ein sagenumwobenes Artefakt, war eines jener Relikte, die Heinrich Himmler unbedingt finden wollte. Sein Plan war es, den Gral als Quelle der Macht zu nutzen, um das Dritte Reich weiter zu stärken.

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