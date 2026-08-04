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Geheime Nazi-Expeditionen

Geheime Nazi-Expeditionen: Himalaya

WELTFolge vom 04.08.2026
Geheime Nazi-Expeditionen: Himalaya

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Geheime Nazi-Expeditionen

Folge vom 04.08.2026: Geheime Nazi-Expeditionen: Himalaya

43 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Um die vermeintliche Überlegenheit der arischen Rasse wissenschaftlich zu belegen, unternahmen die Nazis Reisen in die entlegensten Winkel der Welt. Ihre aufwendigste Expedition verschlug sie bis in die obersten Gipfel des Himalaya-Gebirges. Die von Heinrich Himmler ausgewählten Wissenschaftler setzten alles daran, den hochrangigen SS-Mann zufriedenzustellen. Dieser war fest davon überzeugt, dass in Tibet einst gottähnliche Arier mit magischen Fähigkeiten gelebt hätten.

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