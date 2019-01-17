Staffel 02 Folge 02 - Generation Zukunft - Krasse TeenagerJetzt kostenlos streamen
Generation Zukunft - Krasse Teenager
Folge 2: Staffel 02 Folge 02 - Generation Zukunft - Krasse Teenager
Ein besonders außergewöhnliches Leben hat der 15-jährige Aron. Er und seine Familie sind Teil des fahrenden "Circus Pikard", dem letzten rein österreichischen Zirkus, der hauptsächlich in Niederösterreich unterwegs ist. Seit seinem 7. Lebensjahr steht er als Artist auf der Showbühne und trainiert täglich zwei Stunden für seinen Auftritt. Statt einem festen Wohnsitz, schläft er in einem Wohnwagen. Von einem festen Dach über den Kopf träumt hingegen der 19-jährige Kyril aus Bulgarien. Mit der Hoffnung auf ein besseres Leben kehrte er seinem Heimatland den Rücken zu und reiste mit dem Zug nach Österreich. Seitdem schläft er unfreiwillig auf der Straße in Wien und ist auf Geldspenden angewiesen. Seine Freundin und Kind folgten ihm und sind seitdem in einer Einrichtung der Caritas untergebracht. Während der HTL-Schüler Ben aus Wien als "Urban Explorer" den Reiz an verlassenen Objekten sucht, träumt Wienerin Laura, die an einer Entwicklungsstörung leidet, von der großen Bühne als Tänzerin. Unterdessen erklärt Jugendforscher Mag. Philipp Ikrath, warum der jugendliche Glaube, im Leben alles erreichen zu können, im Alltag aber oft zur Frustration führen kann. Wieder mit am Start sind Christian und Patrick aus Wien. Bereits aus der ersten Staffel bekannt, ist der 23-jährige Patrick zurzeit auf Jobsuche. Doch wie stehen die Chancen für Jugendliche am Arbeitsmarkt? Warum vor allem in Wien die Aussicht auf eine Lehrstelle nicht besonders gut ist, das und vieles mehr erfahren die Zuseher in der Sendung.
