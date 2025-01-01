Staffel 02 Folge 04 - Generation Zukunft - Krasse Teenager Jetzt kostenlos streamen
Generation Zukunft - Krasse Teenager
Folge 4: Staffel 02 Folge 04 - Generation Zukunft - Krasse Teenager
Der 12-jährige Benjamin aus Niederösterreich wurde quasi mit Benzin im Blut geboren. Der Traum von der Motocross-Karriere ist groß. Bereits seit seinem 4. Lebensjahr sitzt er auf der Maschine. Doch dass der Motorradsport gefährlich ist, musste Benjamin bereits vor zwei Jahren am eigenen Leib erfahren. Bei einem Trainingscamp in Ungarn kam es zu einem schweren Unfall. Benjamin lag zwei Wochen im Koma, erkannte seine eigenen Eltern nicht mehr und wollte trotzdem nur eins: Zurück auf die Maschine! Wieder mit dabei ist Transgender Christoph. ATV begleitet ihn auf seinem Weg zum Hausarzt, von dem er seine monatliche Hormonblocker-Injektion bekommt. Rund 900 Menschen in Österreich fühlen sich, Schätzungen zur Folge, mit dem falschen Geschlecht geboren. Seit Beginn der Behandlung hat sich Christophs Äußeres rasch verändert und er fühlt sich endlich wohl in seiner Haut. Der 19-jährige Muhammed hat mit Vorurteilen und altbekannten Klischees zu kämpfen. Er lebt wie 25.000 andere Austrotürken in Niederösterreich mit seinen Eltern und 4 jüngeren Geschwistern.
