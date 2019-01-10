Staffel 02 Folge 01 - Generation Zukunft - Krasse TeenagerJetzt kostenlos streamen
Generation Zukunft - Krasse Teenager
Folge 1: Staffel 02 Folge 01 - Generation Zukunft - Krasse Teenager
50 Min.Folge vom 10.01.2019Ab 6
Österreichs Zukunft lastet auf ihren Schultern: den Teenagern. ATV zeigt junge Österreicher, die Einblick in ihr Leben und ihre Gedankenwelt geben. Welche Wünsche und Ziele haben also die Jugendlichen, welche Ängste begleiten sie? Welche Rolle spielen Werte und Familie in ihrer sich immer schneller drehenden, vernetzten Social-Media-Welt? Ob Synchronschwimmerin, Ballettänzer oder Schauspielerin: Wir haben einige von ihnen in ihrem Alltag begleitet, um genau diesen Fragen auf den Grund zu gehen.
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Generation Zukunft - Krasse Teenager
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: ProSiebenSat.1 PULS 4