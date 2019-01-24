Staffel 02 Folge 03 - Generation Zukunft - Krasse TeenagerJetzt kostenlos streamen
Generation Zukunft - Krasse Teenager
Folge 3: Staffel 02 Folge 03 - Generation Zukunft - Krasse Teenager
Christoph wurde im falschen Körper geboren. Als Alina zur Welt gekommen, hat er sich mit 12 Jahren gegenüber seinen Eltern geoutet. Doch schon Jahre zuvor wusste er, dass etwas nicht stimmt. Dank der Hormontherapie kann sich Christoph jetzt ganz als Junge fühlen, auch wenn das Feedback vom Rest seiner Familie nicht von Beginn an positiv war. 21 Prozent der Jugendlichen zählen Tanzen zu ihren regelmäßigen Hobbies, aber für den 17-jährigen Robert ist es sein Leben. Denn er ist Schüler am Staatsopernballett. Während andere in seinem Alter jeden Morgen zur Schule gehen, schlüpft er in seine Ballettschuhe. Einem außergewöhnlichen Hobby geht auch Philipp aus Kärnten nach. Der 17-Jährige liebt das Schnitzen und verbringt jede freie Minute in der Garage, um Teufelsmasken aus Holz zu gestalten. Er wird bei einem Krampuslauf begleitet, wo es inzwischen zu besonderen Sicherheitsmaßnahmen kommt, damit dieser nicht außer Rand und Band gerät. Die Krampusse müssen Nummerntaferl tragen und 0,0 Promille haben. Philipp ist davon nicht nur begeistert. Von der großen Schauspielkarriere träumt die 16-jährige Nina aus Niederösterreich. Auf der Bühne konnte sie bereits erste Erfahrungen sammeln. So zählt sie das Textlernen bereits zu ihren Gewohnheiten. Die Schauspielerei ist für sie Therapie und Passion zugleich. Viel Freizeit für Freunde bleibt bei all den Proben allerdings nicht. Doch laut Nina kann man über Social Media heutzutage mit seinen Freunden gut in Kontakt bleiben. Welche Social Media-Kanäle von Jugendlichen in Österreich aktuell genutzt werden, das und vieles mehr erfahren die Zuseher in der Sendung.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick