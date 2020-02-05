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Genial daneben - Das Quiz

Paula Lambert & Max Giermann

SAT.1Folge vom 05.02.2020
Paula Lambert & Max Giermann

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 05.02.2020: Paula Lambert & Max Giermann

43 Min.Folge vom 05.02.2020

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Paula Lambert und Max Giermann stellen sich zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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